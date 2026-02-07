U Milanu prate situaciju na Maksimiru, raste neizvjesnost oko Bennacera

Alžirac Ismael Bennacer je zaokupirao pozornost Talijana.

Još se jednom potvrdila sklonost ozljedama Ismaela Bennacera, piše Football Italia, uz dodatak kako bi nova, koju je zaradio igrajući za Dinamo, mogla itekako zakomplicirati Milanove planove s njim.

Alžirac je napustio teren u utakmici s Osijekom nakon samo 23 minute, a tu je i ozljeda s nedavno završenog Afričkog kupa nacija. Zbog istegnuća bedrenog mišića bit će izvan terena nekoliko tjedana, zbog čega je upitan za okršaje Dinama s Genkom u šesnaestini finala Europske lige.

Na San Siru su zabrinuti kako će ta ozljeda imati financijske posljedice za njih jer Bennacer je stigao na posudbu uz otkupnu klauzulu od deset milijuna eura.

Na Maksimiru su zainteresirani, ali ne žele napraviti grešku u procjeni zbog stalnih ozljeda Alžirca, a Milanu treba izdašniji financijski kolac jer planiraju na ljeto osvježiti momčad.

Ako ga Dinamo ne otkupi, Bennacer će se vratiti s posudbe na San Siro uz dvojbe čelnika kluba oko njegova zdravstvenog stanja i velike plaće, što otežava odluku kluba o njegovoj dugoročnoj budućnosti, zaključuju Talijani.

Bennacer je u 12 nastupa imao gol i dvije asistencije u redovima Dinama.