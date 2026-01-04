U isčekivanju Livakovića Dinamo kreće s pripremama

Prije nekoliko dana je Hajduk objavio kada kreće s pripremama za nadolazeću polusezonu HNL-a, a sada je poznato kada će se vodeća momčad lige početi pripremati za nove izazove.
Dinamo bi prvi trening trebao odraditi u utorak, a ekipa se okuplja već u ponedjeljak kada će se odraditi liječnički pregledi i testiranja svih igrača.
Nakon toga je plan ta Dinamo 17. siječnja ode u Čatež. Prije toga će Modri odigrati prijateljsku utakmicu u Zagrebu protiv TSV-a iz Hartberga. Još uvijek nije ništa potvrđeno, ali postoji mogućnost da se u jednom dijelu priprema momčadi priključi i Dominik Livaković.
Uz sve to, Dinamo će organizirati i komemoraciju za legendu kluba Marijana Čerčeka koji je preminuo na Staru godinu.
