U HNL napokon stiže najmoderniji VAR sustav: Evo što se mijenja

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Jakov Prkic CROPIX via Guliver Image

Hrvatski nogometni savez povukao je velik tehnološki potez uoči nadolazeće sezone.

Krovna kuća hrvatskog nogometa službeno je sklopila višegodišnji partnerski ugovor s tvrtkom Hawk-Eye Innovations, članicom ugledne grupacije Sony.

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Riječ je o globalnom lideru u području sportske tehnologije čiji će najsuvremeniji sustav video pomoćnog suca (VAR) u idućih pet godina jamčiti maksimalne sudačke standarde na domaćim travnjacima, objavio je HNS.

Ova strateška suradnja osigurana je za razdoblje od sezone 2026./27. pa sve do završetka sezone 2030./31. Projektom je obuhvaćena potpuna VAR pokrivenost na svim utakmicama najvišeg ranga klupskog nogometa, što uključuje kompletnu sezonu SuperSport Hrvatske nogometne lige, utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog superkupa te završnicu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa od faze četvrtfinala.

Hawk-Eye će tako tijekom svake sezone pružati vrhunsku tehnološku podršku na ukupno 188 utakmica koje će se igrati na deset stadiona diljem Hrvatske.

Predstavnici obje strane izrazili su veliko zadovoljstvo ovim tehnološkim iskorakom, naglašavajući važnost očuvanja integriteta natjecanja.

“Naša VAR tehnologija i usluga predstavljaju svjetski standard u području video potpore suđenju, a iznimno smo ponosni što nas je Hrvatski nogometni savez odabrao za partnera u sljedećih pet godina. Veselimo se suradnji s HNS-om kako bismo hrvatskom klupskom nogometu i u nadolazećim sezonama osigurali najvišu razinu sudačkih standarda”, istaknuo je Max Wright, direktor za nogomet u tvrtki Hawk-Eye.

Zadovoljstvo dogovorenom suradnjom i jasnu viziju daljnjeg razvoja domaćeg nogometa potvrdio je i glavni tajnik Saveza, stavljajući naglasak na dugoročnu stabilnost sustava.

“Uvođenje najmodernijih tehnoloških rješenja važan je dio kontinuiranog razvoja hrvatskog nogometa. Sklapanjem ovog petogodišnjeg partnerstva s tvrtkom Hawk-Eye osigurali smo dugoročnu stabilnost i najviše standarde VAR sustava u našim natjecanjima. Vjerujemo da će njihova tehnologija, stručnost i iskustvo dodatno pridonijeti kvaliteti suđenja, regularnosti natjecanja i povjerenju svih sudionika hrvatskog nogometa. Hrvatski nogometni savez nastavlja ulagati u infrastrukturu, edukaciju i suvremena rješenja koja prate razvoj svjetskog nogometa. Drago nam je što ćemo u narednim godinama surađivati s partnerom koji je globalni lider u području tehnologije za pomoć sucima te tako našim natjecanjima osigurati najvišu razinu organizacije i provedbe utakmica”, izjavio je Josip Tomaško.

Potpisana suradnja donosi i mnogo više od same implementacije tehnološke opreme na stadionima. Kako bi sustav funkcionirao besprijekorno od prvog sučeva zvižduka, Hawk-Eye će uoči sezone organizirati sveobuhvatan i detaljan program praktične edukacije za odabrane HNS-ove suce i video pomoćne suce. Uz to, tijekom cijele natjecateljske godine na svakoj će utakmici biti prisutni specijalizirani tehnički timovi zaduženi za pouzdanost i besprijekoran rad sustava na licu mjesta.

Prva iskušenja i službena premijera novog VAR sustava na rasporedu su u subotu, 1. kolovoza, kada utakmicama prvog kola starta nova sezona SuperSport Hrvatske nogometne lige.