U Hajduk dolazi reprezentativac BiH koji je igrao pod Tuchelom u Ligi prvaka?

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BLAKE DAHLIN via Guliver

Dok prva momčad Hajduka boravi u Litvi gdje je čeka okršaj trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa, u poljudskim se uredima finišira posao oko novog ulaznog transfera.

Bijeli su pred realizacijom osmog ljetnog pojačanja — na prag Poljuda stiže bosanskohercegovački reprezentativac Dženis Burnić (28), doznaju 24sata.

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Nakon dolazaka Dalissona, Van Hoorenbecka, Šutala, Acapandiea, Brrutija, del Morala i Šotičeka, struka Bijelih odlučila je dodatno osnažiti konkurenciju u veznom redu.

Radi se o polivalentnom defenzivnom veznjaku koji po potrebi može pokriti i poziciju središnjeg veznog te desni bok. Procijenjen na 1,2 milijuna eura, Burnić na Poljud stiže bez odštete kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s njemačkim drugoligašem Karlsruherom.

Cijelu dosadašnju karijeru ovaj 28-godišnjak rođen u Hammu proveo je u Njemačkoj. Nogometno je stasao u akademiji Borussije Dortmund, za čiju je prvu momčad u sezoni 2016./17. pod vodstvom Thomasa Tuchela upisao nastupe u Bundesligi i Ligi prvaka. Kasnije je u Njemačkoj nosio dresove Stuttgarta, Dynamo Dresdena i Heidenheima.

Iako je proša sve mlađe reprezentativne selekcije Njemačke, prije dvije godine prihvatio je poziv Sergeja Barbareza i zaigrao za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, u čijem je dresu dosad prikupio 22 nastupa. Dovođenjem igrača s bogatim njemačkim i reprezentativnim iskustvom, Hajduk dobiva važno pojačanje za nastavak naporne sezone.