U Dinamu nije ispunio očekivanja, za njega su zainteresirani u Poljskoj

ℹ️Marko Bulat już blisko Rakowa. Toczą się negocjacje, ale Chorwat najprawdopodobniej zostanie zawodnikiem Rakowa.

Do tej pory zawodnik Dinama Zagrzeb. Poprzedni sezon wypożyczenie do Standardu Liege. Transfermarkt wycenia go na 2 mln. euro, @nawylottv

— Kamil Głębocki (@kamilglebocki) July 28, 2025