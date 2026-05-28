U Bayernu je otpisan, sad se vraća u HNL?

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša svoje generacije, vrlo je blizu odlaska iz Bayerna.

U Bayern je Lovro Zvonarek stigao kao 16-godišnjak iz Slaven Belupa, u transferu vrijednom oko dva milijuna eura. Nije se uspio nametnuti, za seniore je upisao pet nastupa i postigao je jedan gol.

Najveći dio vremena u Bayernu proveo je u drugoj momčadi te na posudbama u Sturmu te ove sezone u Grasshoppersu u kojem je upisao 31 nastup, zabio tri gola i podijelio tri asistencije.

Njemački mediji navode kako se sada sprema konačan rastanak s Bayernom. Iako mu ugovor traje do ljeta 2027. godine, klub ga više ne vidi u svojim planovima i ovog ljeta ga planiraju prodati.

Kao najizglednija nova destinacija spominje se Rijeka, koja bi Zvonareka htjela dovesti kao zamjenu za Tonija Fruka. Njemački mediji navode kako ni sam Zvonarek nema ništa protiv toga da karijeru pokuša oživjeti na Rujevici.