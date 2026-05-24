U 89. godini preminuo Ivo Bego, legenda Hajduka

Foto: Dalmacija Danas

Hajduk se oprostio od legendarnog bivšeg igrača Ive Bege, koji je preminuo u 89. godini života. Za splitski klub nastupao je od 1955. do 1965. godine, upisao 253 utakmice i postigao 14 pogodaka. Igrao je na poziciji braniča, a među navijačima je ostao upamćen po beskompromisnoj igri, velikoj borbenosti i odanosti klubu.

oliko je bio cijenjen među navijačima pokazala je i Torcida, koja mu je 2019. godine, dok je bio hospitaliziran nakon zdravstvenih problema, posvetila derbi te prikupila sredstva kako bi njegovo ime bilo upisano u tematski park. Prošle godine navijači su mu za rođendan priredili bakljadu ispred njegova doma i pjesmom mu odali počast.

Bego je ostao privržen Hajduku i nakon završetka igračke karijere te je i u poznim godinama redovito dolazio na utakmice na Poljud. Javnost ga posebno pamti po događaju iz 2014. godine, kada je nakon verbalnih provokacija fizički krenuo prema Zdravku Mamiću, tadašnjem čelniku Dinama.

Kasnije je izjavio kako smatra da je policija trebala udaljiti Mamića sa stadiona kako bi se izbjegli neredi te dodao da ne žali zbog svoje reakcije jer je, prema njegovu mišljenju, netko morao stati na kraj njegovom ponašanju.