Turski novinar: Slovenski veznjak je odbio Dinamo

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Turski novinar javlja da je stigla odbijenica Dinamu.

Slovenski veznjak Miha Zajc (31) odbio je Dinamo, donosi to turski novinar Fenerin Kafasi. Zajc je imao ponude Dinama, Eyupspora, Bašakšehira i Karagumruka, no to mu nije u prvom planu za nastavak karijere.

Zajc je nastupao za sve mlade reprezentacije Slovenije, dok za A reprezentaciju ima 39 nastupa i osam golova. Igrao je za Olimpiju, Bravo i Celje. Empoli ga je 2017. platio 2.3 milijuna eura, a dvije godine kasnije Fenerbahče je za njega isplatio 3.5 milijuna eura.

U Feneru je odigrao 123 utakmice, zabio 20 golova i upisao sedam asistencija. S Fenerom ima ugovor do ljeta 2026.

