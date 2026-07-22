Turci: Pao je dogovor, Livaković postaje najskuplji transfer u povijesti Dinama

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Dominik Livaković (31) sve je bliže povratku na Maksimir. Prema pisanju turskog Sabaha, Dinamo i Fenerbahče postigli su načelni dogovor o transferu hrvatskog vratara, a odšteta bi trebala iznositi oko pet milijuna eura.

Zanimljivo, Fener je Livakovića prije tri godine doveo upravo iz Dinama za 6,6 milijuna eura, a sada bi ga mogao vratiti zagrebačkom klubu za nešto manji iznos. Ako se transfer realizira za pet milijuna eura, Livaković bi izjednačio Dinamov rekord po pitanju najskuplje kupnje kluba, koji drži Marko Rog. Njega je Dinamo za taj iznos doveo iz RNK Splita prije 11 godina.

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Turci navode kako je dogovoru pomogla činjenica da Livaković više nije u prvom planu u Istanbulu, dok Fener želi smanjiti broj stranaca u momčadi. Hrvatski vratar već je prošle sezone bio na posudbi u Dinamu te je s klubom osvojio dvostruku krunu.

Dinamo je ranije nudio tri milijuna eura fiksno uz dodatne bonuse, no Fenerbahče je tu ponudu odbio. Prema turskim informacijama, Modri su zatim povećali iznos i približili se traženim uvjetima.

Livaković je za Fener upisao 74 nastupa, dok je u prvom mandatu u Dinamu skupio čak 310 utakmica.