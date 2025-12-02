Turci: Livaković je Feneru poručio da želi nazad u Dinamo

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska 'jedinica' klubu je navodno rekla svoje želje.

Turski mediji donose novi tekst o situaciji s Dominikom Livakovićem. Turski TGRT Haber piše kako je Livaković rekao Fenerbahčeu da želi natrag u Dinamo. Podsjetimo, Livaković je trenutno na posudbi u Gironi za koju nije branio ni minute, a ako želi u Dinamo ni ne smije jer prema Fifinom pravilu ne može se igrati za tri kluba u sezoni.

“Dominik Livaković, koji nakon odlaska iz Fenerbahčea u Španjolskoj nije pronašao što je tražio, želi ponovno otvoriti pregovore o transferu.

Livaković koji je svojom igrom u Fenerbahčeu izazvao upitnike, prošlog je prijelaznog roka posuđen u Gironu, klubu iz La Lige. Međutim, nakon što u Španjolskoj nije dobio željenu minutažu, poslao je poruku Fenerbahčeu i poručio da se želi vratiti u Dinamo Zagreb.

Nakon dolaska Edersona, zbog kojeg smatra da više neće imati mjesta u Fenerbahčeu, Dominik Livaković razmatra prekid posudbe u Gironi i povratak u Dinamo Zagreb. Zapravo, hrvatski vratar želi ponovno pronaći kontinuitet i osigurati mjesto prvog vratara Hrvatske.

Dominik Livaković, koji je zasjao na Svjetskom prvenstvu 2022. i koji s Fenerbahčeom ima ugovor do ljeta 2028., ove sezone u Gironi još nije dobio niti jednu minutu na terenu”, pišu Turci.

