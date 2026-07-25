Turci lansirali ‘bombu’: Fenerbahče dogovorio transfer Livakovića, odbili ponudu Dinama

Nogomet 25. srp 202611:32 0 komentara
Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver

Odlazak hrvatskog golmana iz Fenerbahčea samo je pitanje trenutka.

Turski medij Sabah donosi informaciju oko budućnosti Dominika Livakovića.

POVEZANO

Grčki Olympiacos krenuo je po Dominika Livakovića i postigao načelni dogovor o transferu hrvatskog golmana. Olympiacos će navodno za ovaj posao Fenerbahčeu platiti 4,5 milijuna eura.

S druge strane, navodi se kako je prioritet 31-godišnjeg golmana bio povratak u domovinu. Ali, Feneru su iz Dinama navodno ponudili 2 milijuna eura odštete što je očito i odbijeno.

Očekuje se da će Olympiacos ubrzati pregovore s Livakovićem i njegovim agentima oko plaće i uvjeta ugovora. Odluka hrvatskog golmana trebala bi biti poznata u vrlo kratkom roku, pišu Turci.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet