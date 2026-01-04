Turci: Fenerbahče je odbio Dinamovu ponudu za Livakovića

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Dinamo i dalje radi na vraćanju Dominika Livakovića na Maksimir, a Turci sada donose nove informacije o transferu iz Fenerbahčea.

Kako prenose najstarije turske novine Yeni Asir, Dinamo je poslao ponudu koja nije zadovoljila turski klub.

“U ponudi hrvatskog kluba nije bilo naknade za posudbu ni opcije otkupa, a predloženo je i da se pokrije samo manji dio njegove godišnje plaće od 3.3 milijuna eura. Vodstvo Fenerbahčea nije pristalo na takve uvjete”, pišu o transferu koji se smatrao više-manje gotovom stvari.

Osim Dinama, interes za Livakovića pokazali su i Verona, Juventus, Brest i Ajax te Genoa koja je poslala Feneru upit o posudbi s mogućim otkupom ugovora,

Livaković je za zagrebački klub branio 293 puta, a zatim 2023. godine uz odštetu od 6.6 milijuna eura otišao u Tursku, gdje je branio do ovog ljeta kada je otišao na posudbu u Gironu gdje nije dobio priliku stati na gol.