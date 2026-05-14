Trg otpada! Evo gdje će Dinamo proslaviti dvostruku krunu

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Iako se posljednjih godina proslava Dinamovih trofeja tradicionalno vezivala uz Trg bana Jelačića, čini se da će ovoga puta slavlje imati drukčiju kulisu. Kako smo ekskluzivno pisali prije tri tjedna, Dinamo bi nakon posljednjeg kola 23. svibnja dvostruku krunu trebao proslaviti – u Maksimiru.

Dok se navijači još oporavljaju od slavlja nakon osvajanja Kupa u Osijeku, iz kluba stižu jasni signali da Trg ovoga puta otpada. Prema neslužbenim informacijama iz vrha kluba, ključna je još samo odluka hoće li se proslava organizirati unutar stadiona ili na prostoru parkirališta i šetnice prema spomeniku bacača diska, među navijačima poznatijem kao “pimpek”.

Konačna odluka trebala bi biti donesena u petak, kada je u Maksimiru zakazan sastanak na kojem će se definirati svi detalji organizacije.

Razlog za promjenu lokacije ima i snažnu simboliku. Ovo bi, prema svemu sudeći, mogla biti posljednja velika proslava trofeja na starom Maksimiru prije preseljenja u Kranjčevićevu i početka rušenja kultnog, ali derutnog stadiona.

U Dinamu očito žele posljednji put proslaviti naslov na mjestu koje je desetljećima bilo središte klupske povijesti. Maksimir je za mnoge navijače puno više od stadiona – ruina koja godinama izaziva frustracije, ali istovremeno i jedan od najvažnijih simbola kluba.

Iz kluba poručuju kako ne žele elitističku proslavu, nego slavlje dostupno navijačima, zbog čega je odluka o ostanku u Maksimiru i logična i emotivna.

U petak bi trebali biti poznati i ostali detalji – plan programa, satnica i glazbeni izvođači.