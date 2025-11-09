Trener Varaždina: ‘Veseli me što je on bio igrač utakmice’

Podijeli :

Varaždin je pobijedio Rijeku 1:0 u posljednjem susretu 13. kola SuperSport HNL-a, a jedini gol na utakmici postigao je Luka Mamić u 15. minuti nakon asistencije Alekse Latkovića. Ovo je drugi put ove sezone da su Varaždinci svladali aktualne prvake Hrvatske. Trener Nikola Šafarić komentirao je dvoboj i istaknuo:

“Jako važna pobjeda, a završnica je bila zaista napeta. Počeli smo odlično, prvo poluvrijeme je bilo stabilno, Rijeka nije imala previše šansi. Bili smo svjesni da u drugom dijelu neće biti lako jer nam je nedostajalo puno igrača, a Rijeka nas je pritisnula, što je bilo i očekivano. Ipak, uspjeli smo odigrati taktički vrhunski i zasluženo pobijedili.”

Šafarić je također pohvalio vratara Zeleniku zbog njegovih ključnih obrana:

“Dogovorili smo se da čuvamo nulu i on je odradio odličan posao. U zadnjih nekoliko utakmica podigao je svoju igru, bio je svjestan da može bolje i to mu se vratilo. Bio je igrač utakmice, što me jako veseli.”

Iako je momčadi nedostajalo nekoliko ključnih igrača, trener je istaknuo:

“Nismo se previše bavili time, ozljede su sastavni dio nogometa. Dečki koji su danas nastupili, prošle su sezone izborili Europu i danas su iskoristili svoju priliku. Oni koji se vraćaju morat će dati maksimalno. Bočkaj i Tavares se uskoro vraćaju, a nakon njih slijede Punčec i Mladenovski.”