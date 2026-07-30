Trener Slavena pred okršaj s Dinamom: ‘To je najbolja momčad u HNL-u’

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Sport Klub

Novu HNL sezonu utakmicom u Maksimiru otvaraju Dinamo i Slaven Belupo u petak od 20 sati.

Trener Slaven Belupa Mario Gregurina s optimizmom ulazi u novu sezonu, što je potvrdio i na konferenciji za medije.

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“Postavili smo si klupske ciljeve. Prvi je da se što prije rezultatski stabiliziramo kako borba za ostanak ne bi dolazila u pitanje, a jasno je da uvijek želimo biti što više na ljestvici. Drugi, nama jako važan cilj, razvoj je mladih igrača, od čega klub dugoročno živi. To su dva primarna cilja i nadam se da ćemo ih u ovoj sezoni ispuniti”, izjavio je Gregurina.

Osvrnuo se i na promjene u kadru, koji je u odnosu na prošlu sezonu osjetno pomlađen.

“U tranzicijskom smo razdoblju i dovodimo dosta mladih igrača. To i moramo, jer smo protekle dvije sezone bili malo prestari. Mislim da će tim novim dečkima trebati prilagodba na grad, principe igre i brzinu događaja na terenu, ali siguran sam da će dosegnuti ozbiljnu razinu i da ćemo na njih moći računati”, pojasnio je Gregurina.

Čestitao je Dinamu na prolasku u novu fazu Lige prvaka i naglasio da Slaven Belupo čeka iznimno teška utakmica.

“To je naša najbolja ekipa, ali pripremit ćemo se najbolje što možemo. Gledamo samo sebe, želimo izgledati što bolje i to je naš prioritet. Gledali smo njihovu utakmicu protiv Thuna i ona nam je malo pomogla u slaganju taktike. Sigurno ćemo neke stvari iskoristiti, vidjeti kako ih napasti i na koji način se možda bolje obraniti.”

Najavio je povratak Grgića za desetak dana, a Božića za dva tjedna. Komentirao je i status novih igrača, Urate i Jonssona, koji su se nedavno priključili momčadi.

“Sigurno će im trebati neko vrijeme, ali nemamo ga puno. Moramo se jednostavno prilagođavati i spremati kroz utakmice. Nadam se da će Urata, koji je tijekom tjedna imao manjih problema s virozom, biti dobro i trebao bi startati. Arnor je u natjecateljskom ritmu jer je na Islandu sezona u tijeku, ali trebat će mu adaptacija. Ovdje se igra na pravoj travi, a tamo na umjetnoj. Ovdje je trenutno 35 stupnjeva, tamo 10 do 15. Mislim da smo pogodili s oba dolaska”, istaknuo je trener Slaven Belupa.

Za kraj je zaključio odnose snaga u novoj sezoni HNL-a:

“Mislim da su četiri ekipe koje se trenutno natječu u Europi po kvaliteti kadra najbliže tome da to ponove i ove sezone. Sve ostalo je vrlo izjednačeno, baš kao i prošle sezone. Tu svatko svakoga može pobijediti. Onaj tko najbrže uhvati formu i stabilizira se, bit će najbliže vrhu. Nadamo se da ćemo to biti mi.”