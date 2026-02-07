Trener Slavena pred Hajduk: ‘Ostali smo bez kraljice, topa i skakača’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Velike promjene su se dogodile u Koprivnici...

U vrlo kratkom roku Slaven Belupo ostao je bez trojice igrača: Adriano Jagušić potpisao je za Panathinaikos, Ante Šuto otišao u Škotsku, točnije u Hibernian, dok je Michael Agbekpornu posao novi član španjolskog drugoligaša Huesce.

Mario Gregurina, trener momčadi iz Koprivnice, slikovito je objasnio tešku situaciju u kojoj se momčad nalazi pred najteže gostovanje.

“Komparirao bih ovu situaciju sa šahom. U 20. smo potezu ostali bez kraljice, topa i skakača, a moramo odigrati još 16 poteza do kraja i izvući iz toga maksimalno pozitivno. Nadam se da ćemo tu partiju završiti neporaženi. Sigurno da nas stvari koje se događaju remete, ali vraćam se na unutarnje rezerve i mlađe igrače od kojih puno očekujemo”, rekao je Gregurina i dodao:

POVEZANO Slaven bocnuo Hajduk pred gostovanje u Splitu, evo što su napisali

“Za igranje na Poljudu važan faktor je iskustvo. Kad igraš četiri-pet utakmica, onda ti ona atmosfera uđe u rutinu i s tim nemaš problema. Za mlađe igrače je to nešto novo, nešto s čime se moraju boriti, ali to je dio odrastanja. Imaju našu podršku i nadam se da će se što prije prilagoditi, odnosno da neće biti impresionirani Poljudom.

Ako uspijemo, a uvjeren sam da ćemo se obraniti u prvih 20 minuta, kada je tamo najgore i kada imaju maksimalnu podršku Torcide i ostatka stadiona, onda možemo imati koristi od te utakmice. Igrači moraju biti fokusirani na svoje zadatke i psihološki pripremljeni za sve što ih čeka.”