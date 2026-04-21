Trener Slavena nakon poraza: To je nedopustivo

Novo, 31. kolo SuperSport HNL-a, otvorili su Lokomotiva i Slaven Belupo na Maksimiru. U izjednačenoj utakmici na kraju je do pobjede od 2:1 došla "domaća" momčad. Nakon susreta izjavu je dao Mario Gregurina, trener Slavena.
“Sigurno da nije lako. To je tu negdje oko glave. Trenutno smo u takvom periodu gdje imamo puno problema s kadrom. I jednostavno nije lako na ovoj razini prvog ranga igrati s puno mladih igrača. Kad igrate svaka 3-4 dana, raubate stalno standardne koji su već polako na izmaku snage. Uz njih su onda ovi mlađi kojima treba sigurno još utakmica kako bi došli na nivo prvog ranga. Svjesni smo vlastite situacije. Ja se samo nadam da će nakon ove sezone ti mlađi igrači stasati i biti puno bolji. Tako da možemo na njih računati sljedeće sezone”, rekao je Gregurina o lošem nizu Koprivničana, pa nastavio o kadru:
“Nadam se da će se kapetan Božić vratiti. Mitrović se vraća nakon suspenzije i idemo po pobjedu u idućoj utakmici.”.
Dao je svoj komentar i o drugačijoj formaciji od uobičajene.
“Nije praksa i neće biti praksa. Ostali smo bez svih krilnih igrača i bili smo primorani igrati sa trojicom. Nisam zadovoljan jer smo dobili dva gola iz dva centaršuta gdje bi trebali pokrivati te zone sa tri stopera. To je nedopustivo, ali jednostavno tako je, kao je. Nisu ni oni naučeni igrati. Sigurno nećemo tako skoro opet ovako igrati.”
Za kraj je prokomentirao Ljubana Crepulju koji je okrunio jubilej od 150 nastupa u dresu Slavena.
“Čestitke njemu na svemu. Igra u kontinuitetu jako dobro i to je jedan od stožernih igrača.Ja se mogu samo nadati da će ostati zdrav do kraja sezone.”
