Trener Slavena: ‘Nadležni će odlučiti o penalu’

8. stu 2025
U utakmici 13. kola HNL-a, Lokomotiva i Slaven Belupo remizirali su 1:1 na Maksimiru. Slaven Belupo je poveo golom Adriana Jagušića u 45. minuti, dok je Lokomotiva izjednačila u 89. preko Marka Vešovića. Ovim remijem, Slaven Belupo je ostao na 3. mjestu na ljestvici.

Trener Slaven Belupa, Mario Gregurina, prokomentirao je susret:

“Bila je to utakmica s puno sadržaja. Zadovoljan sam prvim poluvremenom, igrali smo visokim intenzitetom i sretni otišli na odmor. Drugi dio nije bio na toj razini, a Mitrovića sam morao mijenjati. Lokomotiva nas je natjerala na niži blok i morali smo se braniti. Čović nas je držao u igri. Tranzicije su mogle biti bolje. Što se tiče situacije u kaznenom prostoru na kraju, mislim da će nadležna tijela odlučiti o penalu. Na kraju, možemo biti zadovoljni bodom”, izjavio je Gregurina.

Govorio je i o reprezentativnoj stanci koja slijedi:

“I da i ne. S jedne strane, stanka nam dobro dolazi za odmor starijim igračima, ali s druge strane, moramo se odmoriti, okupiti krajem tjedna i pripremiti za utakmicu protiv Vukovara”, zaključio je trener Slaven Belupa.

