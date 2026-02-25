Trener Rijeke završio u bolnici, klub otkrio kakvo je stanje

Conference League 25. velj 2026
Trener Rijeke Victor Sanchez u utorak se nije osjećao dobro te je navečer zatražio liječničku pomoć.

U klubu su izvijestili kako je Sanchez iz predostrožnosti zadržan u bolnici radi dodatnih pretraga. Prema prvim informacijama, Sanchez se osjeća dobro, a do njegova povratka na klupu momčad će voditi pomoćni trener Ramiro Munoz.

Iz Rijeke su svom treneru poslali poruke podrške, uz želje za brzim oporavkom i što skorijim povratkom ekipi.

Momčad s Rujevice na domaćem terenu Rujevici igra uzvrat play-offa Konferencijske lige protiv ciparske Omonije, u koji ulazi s prednošću 1:0 iz prve utakmice.

