Trener Rijeke: ‘Sad smo prijatelji, ali sljedeće ljeto bit ćemo na suprotnim stranama’

Luka Kolanović via Guliver Images

U subotu od 18 sati krenut će Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka, a utakmicu je za medije najavio trener momčadi s Kvarnera Victor Sanchez.

“Važna utakmica, znam. I to znam od mog doslovno prvog dana u klubu i gradu. Jer svakom od mojih susjeda ovdje u Rijeci prve riječi bile su: ‘Dobro došao, upiši si u glavu kako odigrati tu utakmicu, Jadranski derbi’.

Tako da mi je to potpuno jasno od kad sam prvim korakom kročio u Rijeku. I razumijem ovakve utakmice, ovaj rivalitet. To je najbolji sastojak, najbolji začin nogometu.

Sada nas čeka upravo takva utakmica i maksimalno sam motiviran, s pozitivnim očekivanjima o ishodu derbija.”

Kakvo je stanje s ozljedama i igrača koji su bili u reprezentacijama?

“Igrači koji su se vratili iz reprezentacija potpuno su zdravi. Ima nekoliko sitnih problema što je normalno jer nogomet je kontaktni sport. Od srijede radimo na tim detaljima i nadamo se da ćemo do utakmice normalno trenirati sa svim igračima.”

Važnost derbija?

“U klubu su mi rekli o značaju ovog derbija, ali kao što sam rekao, objasnili su mi to svi ljudi iz Rijeke od prvog dana. Razumijem ovakve utakmice i znam kako se dobivaju.

Kao i sve druge, s time da ovdje postoji dodatna draž jer je ovo utakmica strasti koju navijači čekaju cijelu sezonu. Želimo iskoristiti energiju naših navijača koji će nas nositi od prve minute, čak i prije početka.

Ovakve utakmice počinju se igrati početkom tjedna, a ne na dan samog dvoboja. Treba biti pametan na terenu, ponoviti sve ono što se sjajno radi na treninzima, biti dosljedan, pronaći ravnotežu između obrane i napada te iskoristiti šanse koje stvoriš. Kao i za svaku pobjedu, moraš biti jak u oba šesnaesterca, to su ključne točke utakmice.”

Kakav je Garcijin Hajduk?

“Da, igraju s dobrim pritiskom. Rekao bih ne samo dobar presing, nego da vrlo dobro brane sve zone terena. Dobro su organizirani i agresivni u visokom presingu, ali i u srednjem i niskom bloku. Zato dopuštaju vrlo malo prilika i primaju malo golova.

Mi ćemo pokušati otvoriti taj njihov blok i stvarati dobre šanse kao u svim utakmicama, no ovaj put i s pravom realizacijom. Pred nama je izazov, igramo protiv momčadi koja se brani izvanredno, a vrlo je opasna u tranziciji.”

Osjećate li sve veći pritisak?

“Kad radiš kao trener, taj pritisak imaš stalno. Ako to ne prihvaćaš i ne razumiješ da je ovo posao u promjenjivom okruženju, onda je bolje odabrati drugu profesiju.

Meni je osjećaj uvijek isti jer kad imaš dobre rezultate, pritisak je da nastaviš napredovati, ne samo pobjeđivati, nego i stalno biti bolji.

Kada rezultati nisu konzistentni, ulaziš u uspone i padove, ali izazov je isti jer želiš kontinuirano napredovati. A pritisak? Teško je zamisliti išta veće od želje da stalno pobjeđuješ i napreduješ.”

Kreilach i Škorić jedini nedostaju?

“Imali smo problema i s Bogojevićem ovih dana. Nije mogao trenirati zbog povišene temperature. U četvrtak je prvi put došao na trening. Još ne znam hoće li biti spreman.”

Jeste li u kontaktu s Garcijom?

“Ne, nismo nikad kontaktirali, no poznat mi je stil igre njegovih momčadi. Mišljenja sam da klubovi poput nas, Hajduka i Dinama, dakle klubovi koji žele biti prvaci i osvajati trofeje, u svakoj utakmici moraju naći ravnotežu u svim segmentima igre.

Ne možeš igrati 90 minuta čekajući nisko u bloku i igrati samo na kontre. To nije moja trenerska filozofija za velike klubove. Naravno, postoje trenuci kad se moraš braniti nisko i biti opasan u tranziciji, iskoristiti prostor iza protivnika kada se podigne visoko.

Ako se obraniš dobro i osvojiš loptu, možeš stvoriti dobre šanse kroz tranziciju. Ali ne osjećam da bi veliki klub poput Rijeke trebao svih 90 minuta biti u toj poziciji.

Mi radimo na tome da možemo odigrati i takve faze, iako želimo dominirati kroz posjed, pokušati nametnuti ono što želimo. Ali i protivnik ima svoju kvalitetu i može dominirati u nekim trenucima.

Tada moraš biti spreman braniti se niže nego što ti odgovara. U nogometu je ključ imati ravnotežu i biti konkurentan u svim zonama, s loptom i bez lopte.”

Puno se pričalo o rotacijama, kakva je sad situacija u momčadi?

“Gotovi svi su zdravi, svježi i spremni, osim trojice već spomenutih.”

Hoće li startnih 11 protiv Hajduka ovisiti o rasporedu nakon derbija?

“Ne. Za ovaj se dvoboj pripremam razmišljajući jedino i isključivo o tih devedesetak minuta koje nas čekaju sutra. Trenutačno najboljih i najspremnijih 11 počinju utakmicu.

Jako mi je drago da su se reprezentativci vratili zdravi. I od srca čestitam Hrvatskoj na plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Sad smo prijatelji, ali kako se i Španjolska plasirala na Mundijal, sljedećeg ljeta bit ćemo na suprotnim stranama”, zaključio je Sanchez uz osmijeh konferenciju za medije.