Trener Osijeka: Nije bitno koliko dugo ću biti trener, ovo je za mene fantastično iskustvo

NK Osijek

Na Aldo Drosini su 25. kolo SuperSport HNL-a otvorili Istra i Osijek. Iako je Osijek bio pretposljednji na tablici prije ovog kola, slavili su s 1:0 protiv Istre koja se donedavno borila za mjesta koja vode u europska natjecanja.

Osijek je ovom pobjedom pobjegao posljednjem Vukovaru. Bijelo-plavi sada imaju 23 bodova, tri više od Vukovara koji u nedjelju dočekuje Rijeku.

Nakon susreta svoj komentar dao je trener Osijeka Tomislav Radotić.

“Istra je u prvom poluvremenu bila kvalitetniji protivnik. Imali su utakmicu pod kontrolom i stvarali su prilike. Nisam zadovoljan kako smo izgledali u prvom dijelu. Drugo poluvrijeme bilo je potpuna suprotnost. Preuzeli smo inicijativu, stvarali smo i kreirali. Posebno me veseli reakcija igrača koji su ušli s klupe. Čestitam svojim igračima.”

Nakon druge uzastopne pobjede trener Radotić naglasio je kako je momčad time dobila potrebnu stabilnost i mir za nastavak rada.

“S drugom pobjedom u nizu lakše se diše”, potvrdio je Radotić.

“Nakon prve pobjede rekli smo da smo kupili mir za daljnju pripremu. Puno je još bodova u igri, idemo utakmicu po utakmicu. Bilo je zahtjevno povezati dvije pobjede. Kroz takav kontinuitet rezultata i izvedbi možemo se stabilizirati i gledati prema naprijed.”

Na pitanje o vlastitoj budućnosti na klupi odgovorio je kako se trenutačno ne opterećuje dugoročnim planovima.

“U životu je sve relativno. Uživam u svakoj utakmici i svakom treningu. Hoću li biti trener tjedan dana, godinu ili deset – to je manje bitno. Ovo je za mene fantastično iskustvo. Radim s ljudima u stožeru koji su mi prijatelji i vrhunski stručnjaci, kao i s ovom grupom momaka. Uživam u svakom treningu.”

Govorio je i o promjenama koje su se dogodile unutar momčadi te naglasio kako je cijeli stručni stožer uložio puno truda kako bi se situacija popravila.

“Stožer koji je bio tu i prije, uključujući trenera Sopića i mene, ulagao je ogromnu energiju i ljubav da se stvari preokrenu. Nije se dogodio “klik”, za to nema recepta. Stabilizirali smo momčad, idemo trening po trening i utakmicu po utakmicu.”

“Maknuli smo fokus s dugoročnih planova, trebamo raditi na sebi i ispravljati pogreške. Imamo ideju koju želimo provesti u djelo. Igrači su reagirali fantastično i to me veseli.”

Za kraj je najavio sljedeći susret protiv Gorice te istaknuo da momčad sada ima dovoljno vremena za oporavak i pripremu.

“Pred nama je dug tjedan, imamo dovoljno vremena za oporavak. Mislim da su dečki zaslužili uživati u pobjedi i dati si oduška. Od sutra kreće trening i priprema za sljedeću utakmicu.”