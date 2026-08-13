Trener Osijeka najavio pohod na Europu pa progorio o bivšem Vatrenom na probi

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Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Osijeka u subotu od 21 sat na Opus Areni dočekuju Lokomotivu u sklopu 3. kola SHNL-a.

Bit će to prva domaća utakmica za Osječane u novoj sezoni, a obje momčadi u susret ulaze s maksimalnih šest bodova nakon što je Osijek na otvaranju svladao Goricu (2:0) i Rudeš (6:1).

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Trener Bijelo-plavih Federico Bessone na konferenciji za medije naglasio je kako ga posebno raduje promjena mentaliteta koju primjećuje u svojoj momčadi.

“To je mentalitet koji želimo stvoriti. Želimo raditi i napredovati. Imali smo i do sada talent i kvalitetu, nedostajao je upravo taj mentalitet. Veseli me ono što vidim na treninzima i utakmicama jer sam dobio potvrdu da ova momčad ima potencijal. Puno je gladnih klinaca koji se žele dokazati”, izjavio je Bessone.

Predstojeći ogled s Lokomotivom smatra ozbiljnim ispitom za svoju momčad.

“Bit će to za nas teška i vrlo zanimljiva utakmica. U dobrom smo trenutku i mi i oni s dvije ostvarene pobjede. Pogledao sam obje njihove utakmice i sviđa mi se kako igraju. Imaju jaku osobnost i opasni su u tranziciji”, poručio je strateg Osijeka.

Bessone je otvoreno progovorio i o dugoročnim ciljevima te želji da klub ponovno izbori nastup na europskoj sceni.

“Ne znam gdje ćemo završiti i teško je to sada pretpostaviti. Ambiciozan sam čovjek i nadam se da idućeg ljeta možemo igrati europske kvalifikacije. Da ne vjerujem u to, ne bih ni bio ovdje”, jasan je bio španjolski stručnjak.

Na kraju se osvrnuo i na status bivšega hrvatskoga reprezentativca Mateja Mitrovića koji se nalazi na pripremama s momčadi.

“On trenira s nama i želim ga vidjeti kroz neko vrijeme prije konačne odluke. Zadovoljan sam momčadi koju trenutno imam. Bitno mi je da su igrači potpuno posvećeni i da su glavom u Osijeku”, zaključio je Bessone.