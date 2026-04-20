Trener Osijeka najavio gostovanje na Poljudu: ‘Izostanak Livaje Hajduku može i dobro doći’

Osijek u utorak od 18:45 gostuje kod Hajduka u 31. kolu SHNL-a, a susret je najavio trener momčadi s Opus Arene.

Momčad Tomislava Radotića na Poljud stiže kao predzadnja na SHNL tablici uz probleme s ozljedama, no trener je optimističan.

“Popis ozlijeđenih je dugačak. Uz Jurišića, Karačića, Šopova i Tourea koji su dulje izvan stroja, na put ne ide ni Matković, a danas ćemo saznati težinu njegove ozljede. Nema ni Borne Barišića ni Teklića. Situacija nije jednostavna, ali siguran sam da će dečki koji su na raspolaganju odgovoriti na sve izazove.

Potrebni su nam ista energija i pristup, ali uz ono što nam je nedostajalo prošli put, a to je prvenstveno koncentracija kod prekida. Igramo protiv vrlo kvalitetnog protivnika i nemamo luksuz ponavljati takve pogreške”, rekao je te se osvrnuo na izostanak Marka Livaje iz protivničke momčadi:

“To je jedna suprotnost kod njih. Marko Livaja godinama je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač lige, no treneru će to u nekim segmentima čak i dobro doći da lakše prenese neke nove ideje. Vjerojatno neće igrati ni Krovinović, a Sigur i Šego su također bili izvan stroja, iako mislim da će biti spremni.

Čeka nas zahtjevan protivnik i spremni smo na moguću promjenu sustava. Znamo otprilike kako bi mogli izgledati, ali volio bih da mi ponovimo energiju i ispunimo dogovoreno. Fokus i koncentracija moraju biti na najvišoj razini svih 90 minuta”.

Za kraj se Radotić obratio navijačima:

“Ako imam pravo išta tražiti od navijača, onda je to podrška. I ja i stožer pokušavamo igračima prenijeti koliko ljudima znače pobjede, one su im hrana za dušu. Znam koliko im to znači. Inzistirat ću na pristupu i energiji, tu ne smijemo podbaciti. Ostalo je prihvatljivo.

Volio bih da pokažu kvalitetu i pozitivno odgovore na podršku koju osjećamo. Puno je prostora za napredak. Nadam se da ćemo im početi vraćati za sve, ali i nagraditi sebe za uloženi trud te da ćemo biti momčad na ponos svih navijača”.