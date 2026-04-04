Trener Osijeka: Ja sam odgovoran za ovo, ne znam zašto smo bili neprepoznatljivi

NK Osijek

Trener Osijeka Tomislav Radotić preuzeo je odgovornost na sebe nakon povijesnog poraza u Maksimiru.

“Čestitke Dinamu, izuzetno nas je izdominirao u svojim segmentima igre. Moja ekipa bila je neprepoznatljiva, morat ćemo vidjeti zašto. Kad ekipa igra kako mi danas, onda je odgovornost vjerojatno na treneru. Ovaj poraz ostavit će dosta toga na meni kao treneru, nadam se da će biti dobra škola”, rekao je za početak Radotić nakon što je Osijek doživio potop na Maksimiru (7:0).

“U samoj pripremi utakmice plan nije bio da se branimo, no treba se respektirati Dinamo. Pokušali smo zatvoriti linije dodavanja, u kojima je Dinamo fantastičan, no nedostatak svega, u srednjoj i zadnjoj liniji”, dodao je trener koji je stabilizirao Osijek i u prethodne četiri utakmice upisao dvije pobjede uz dva remija, bez primljenog pogotka.

Ostanak u ligi i dalje je glavna preokupacija. Osijek ima pet bodova više od posljednjeplasiranog Vukovara koji u utorak igra protiv Lokomotive.

“Moram biti iskren, nije mi ideja gledati Vukovar, gledamo prema naprijed. Okrenuti smo ekipama ispred nas, to nam je fokus. Idemo pripremati Rijeku, fokusirati se na sebe, vidjeti koji su razlozi ovakvog nastupa”, kazao je Radotić.

Zaključio je:

“Kad na poluvremenu vidiš kako to izgleda, želiš promijeniti puno igrača. Ne bih volio ići u smjeru svlačionice, prvi preuzimam odgovornost za ovo. Puno previše grešaka da bi individualno kritizirao igrače. Imali smo izostanaka, no nadao sam se da će ovi dečki imati dovoljno kvalitete.”