Trener Osijeka: Donio sam odluku o svojoj sudbini, ove dvije utakmice su mi kao finale Lige prvaka

Trener Osijeka Tomislav Radotić najavio je gostovanje kod Gorice, utakmica je u subotu od 15 sati.

Par riječi izrekao je trener o protivniku Bijelo-plavih…

“Moderna ekipa, dinamička. Dobar izbor pojedinaca s individualnom kvalitetom. Od zadnje linije prema gore – par zanimljivih igrača. Dosta izazovna utakmica za nas, pokazali da možemo s njima…”

Osječani i dalje nisu osigurali ostanak u ligi, a trener Osijeka na zanimljiv je način odgovorio na pitanje što će raditi danas od 18 do 20 sati kada igraju Vukovar i Varaždin.

“Čitati dobru knjigu. Tako je i protiv Rijeke bilo. Nismo naivni, znamo što nosi pozitivan rezultat Varaždina. No, ostali smo dužni sami sebi, očekujem da prezentiramo kvalitetniji nogomet i da rezultatski ostvarimo pozitivu.”

Nastavio je sa zanimljivim izlaganjem…

“Imam o sebi mišljenje da se sistematički pripremam, pokušavajući na najbolji mogući način odgovoriti na izazove. Dok radim isto tako griješim. U ovom trenutku izvlačimo maksimum. Puno problema, puno neodgovornih pitanja i promjena. Zahtjevno je funkcionirati tako, ali svjesno sam se toga uhvatio. I radit ću do kraja na najbolji mogući način. Dolazim biciklom na posao, pijem kavu na istom mjestu, družim se s istim ljudima i svakom mogu pogledati oči jer radim sve u interesu Osijeka”.

Odgovorio je i na pitanje hoće li biti trener i sljedeće sezone.

“Donio sam neke odluke, situacije su takve. Ove utakmice su mi kao finale Lige prvaka, ove utakmice neće utjecati na moju odluku. Želja je da okončamo na pozitivan način”.