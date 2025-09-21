Trener Lokomotive: Na Poljud stižemo rasterećeni, više nego Hajduk nakon poraza

Podijeli :

NK Lokomotiva

Lokomotiva je u sedmom kolu HNL-a svladala Varaždin 1:0 i stigla na treće mjesto ljestvice.

Pobjedu im je donio Fabijan Krivak golom u 57. minuti.

“Nakon prvih deset minuta ispitivanja snaga, zagospodarili smo terenom i bili puno bolji, puno opasniji. Zadnjih dvadesetak minuta ciljano smo se povukli, ali nas nisu ozbiljnije ugrozili. Zaslužena tri boda za nas.

Obrana je svih 90 minuta djelovala jako dobro. Varaždin nije bio opasan ni u prvom poluvremenu. Jako sam zadovoljan odgovornošću svojih igrača, ovo je jako bitna pobjeda”, poručio je Jelavić.

Lokomotiva u sljedećem kolu gostuje na Poljudu, a trener smatra da su u prednosti nad domaćinima koji su u sedmom kolu izgubili 0:2 od Dinama.

“Zadovoljan sam, ali idemo korak po korak. U Split putujemo rasterećeni, više nego Hajduk nakon poraza, ali želimo nešto pokazati i na Poljudu”, dodao je Jelavić.