Trener Istre zvijezdu poslao na ‘hlađenje’, nije išla za Zagreb

Na Maksimiru će 29. kolo HNL-a danas od 16 sati otvoriti Lokomotiva i Istra.

U ovoj godini Istra je upisala samo tri pobjede, a loša predstava protiv Hajduka (1:3) pokvarila je dodatno atmosferu treneru Oriolu Rieri.

POVEZANO Hajduk na krilima sjajnog Livaje razbio Istru i vratio se na -10 od Dinama

Kako javljaju Sportske novosti, situacija se treneru Istre dodatno zakomplicirala. Naime, nakon što je odigrao sve minute ove sezone, Josip Radošević nije putovao u Zagreb. Službeni razlog je ozljeda leđa, a neslužbeni? Još jedan sukob na relaciji Oriol Riera i iskusniji igrači.

Radošević se navodno u četvrtak požalio na bolove u leđima zbog kojih nije trenirao, a situacija je dodatno eskalirala već sljedećeg dana.

Iako se u petak pojavio na treningu, trener Oriol Riera odlučio je kako ga neće voditi na put. Objašnjenje je bilo prilično jasno.

“Ako ga bole leđa, onda ne može ni igrati”, poručio je Riera, čime je dodatno podgrijao nagađanja o narušenim odnosima unutar svlačionice.