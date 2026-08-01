Trener Istre na travnjak poslao najmlađu momčad u zadnjih deset godina HNL-a

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NK Istra 1961

Istra 1961 otvorila je novu sezonu SuperSport HNL-a domaćom utakmicom protiv Lokomotive, a već na samom početku prvenstva upisala se u povijest hrvatskog nogometa. Bez obzira na konačan ishod susreta, pulski je klub postavio rekord koji se nije dogodio punih deset godina.

Momčad novog trenera Javiera Cabella na teren je istrčala s početnom postavom čija je prosječna dob iznosila svega 21 godinu, što je čini najmlađom prvom jedanaestoricom u HNL-u u posljednjem desetljeću.

Posebno se ističe podatak da su od prve minute zaigrala dvojica 17-godišnjaka, Matija Kablar i Nik Škafar Žužić, dok je najiskusniji igrač u početnom sastavu bio 25-godišnji Emil Frederiksen.

Za usporedbu, dosadašnji rekord iz posljednjih deset godina držao je Osijek. U posljednjem kolu prošle sezone trener Tomislav Radotić protiv Slaven Belupa izveo je momčad prosječne starosti 22,4 godine.

Prema podacima Transfermarkta, posljednji klub koji je u HNL-u imao još mlađu početnu postavu bio je Hajduk u svibnju 2016. godine. U posljednjem kolu prvenstva protiv Zagreba, kada je pitanje naslova već bilo riješeno, momčad Damira Burića imala je prosječnu dob od samo 19,9 godina. U toj su postavi, među ostalima, nastupili Ivo Grbić, Josip Juranović, Toma Bašić, Anthony Kalik i Fran Tudor, a Hajduk je tada slavio rezultatom 3:2.

Još jedan mlađi sastav od ovosezonske Istre zabilježen je u sezoni 2014./15., kada je Tomislav Ivković u pobjedi Lokomotive protiv Osijeka (3:2) izveo početnu postavu prosječne starosti 20,9 godina.

Odluka Javiera Cabella da sezonu otvori s izrazito mladom momčadi pokazuje jasno usmjerenje pulskog kluba prema razvoju mladih igrača. Hoće li se taj pristup pokazati uspješnim i rezultatski, pokazat će nastavak prvenstva, no Istra 1961 već je u prvom kolu ispisala jedno zanimljivo poglavlje u povijesti HNL-a.