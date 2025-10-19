Trener Istre: ‘Hajduk je pritiskao više nego što smo očekivali’

Nogomet 19. lis 202518:40 0 komentara
Foto: NK Istra 1961

Hajduk je na pulskom stadionu Aldo Drosina u 10. kolu SuperSport HNL-a uvjerljivo svladao Istru rezultatom 3:0. Splićani su se tom pobjedom bodovno izjednačili s Dinamom, koji ipak zadržava prvo mjesto zbog bolje gol-razlike. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok je treći pogodak postigao Iker Almena. Ovim trijumfom Splićani su prekinuli impresivan niz Istre od 16 uzastopnih utakmica bez poraza na domaćem terenu, koji je trajao još od studenoga prošle godine.

Trener Istre, Oriol Riera, nakon utakmice je na konferenciji za medije priznao kako njegova momčad nije ostvarila planirano:

„Plan igre nije bio dobar i preuzimam punu odgovornost. Pokušat ćemo iz ovoga izvući pouke i biti bolji. Trebam ponovno pogledati utakmicu kako bih točno znao gdje smo pogriješili. Ako želimo napredovati i boriti se za vrh, moramo učiti iz ovakvih susreta. Razočaran sam rezultatom, ali povjerenje u svoje igrače i stožer ne gubim. Jasno je da ćemo morati napraviti određene promjene. Hajduk je pritiskao više nego što smo očekivali, a u nogometu se jednostavno morate znati prilagoditi.“

