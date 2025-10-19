Trener Istre: ‘Hajduk je pritiskao više nego što smo očekivali’

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Hajduk je na pulskom stadionu Aldo Drosina u 10. kolu SuperSport HNL-a uvjerljivo svladao Istru rezultatom 3:0. Splićani su se tom pobjedom bodovno izjednačili s Dinamom, koji ipak zadržava prvo mjesto zbog bolje gol-razlike. Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, dok je treći pogodak postigao Iker Almena. Ovim trijumfom Splićani su prekinuli impresivan niz Istre od 16 uzastopnih utakmica bez poraza na domaćem terenu, koji je trajao još od studenoga prošle godine.

Trener Istre, Oriol Riera, nakon utakmice je na konferenciji za medije priznao kako njegova momčad nije ostvarila planirano: