Trećeligaš se javio nakon optužbi za namještanje: ‘Jamčim svojim životom…’

Nogometaši Bjelovara sezonu su zaključili porazom 0:2 na gostovanju kod Hrvatskog dragovoljca u Sigetu, no nakon posljednjeg kola najviše se ne govori o samom rezultatu.

Bjelovar je tjedan dana ranije remijem 1:1 protiv Solina osigurao ostanak u Drugoj NL, pa je u završnu utakmicu sezone ušao bez rezultatskog imperativa. Hrvatskom dragovoljcu, s druge strane, pobjeda je bila nužna u borbi za ostanak.

Priliku kod Bjelovara je dobila rezervna postava, što je pomalo izazvalo čuđenje s obzirom da je Dragovoljcu ova utakmica bila bitna za ostanak u ligi. Na sve se osvrnuo i lokalni portal Klikni.hr, koji je problematizirao način na koji je Bjelovar pristupio susretu u Sigetu.

Jedan od onih koji je odlučio reagirati na optužbe o namještanju utakmice je Bojan Knežević, nekadašnji Dinamov talent i igrač koji je s Dinamom nastupao i u Ligi prvaka. Stao je u obranu suigrača, trenera i kluba.

“Kao igrač koji je od svih u svlačionici, a možda i u ligi, najviše prošao u nogometu, stajem u zaštitu svojih suigrača, trenera i kluba. Utakmica je bila takva kakva jest. Mi smo osigurali ostanak, a Dragovoljcu je trebala pobjeda. U našoj momčadi priliku su dobili igrači koji su manje igrali, među njima i tri domaća dečka koji su cijeli život u Bjelovaru. Cijele su sezone trenirali s nama i zaslužili su dobiti šansu odigrati barem jednu utakmicu.

I na kraju je nešto što je trebalo biti pozitivna priča ispalo potpuno suprotno. Ti su dečki mladi, treba im dati podršku, a umjesto toga moraju slušati priče o puštanju utakmice i razne druge gluposti. To je stvarno prevršilo svaku mjeru”, poručio je Knežević za Germanijak.

Po njemu, trener Tihomir Bradić nije zaslužio napade kojima je izložen nakon utakmice.

“Apsolutno ničime to nije zaslužio. Preuzeo je klub na zadnjem mjestu, momčad je imala pet bodova, a on je ostvario cilj – ostanak u ligi. Kao igrač dajem mu maksimalnu podršku i on zna da su igrači uz njega. Ne znam što bih više rekao, glupo je uopće govoriti o tome. Bilo je ove sezone i puno više ‘sumnjivih’ utakmica, ako već idemo tim putem, pa o njima nitko nije rekao ni riječ. Nitko od nas nije ovo zaslužio.

Stojim iza svih i jamčim životom da te priče nemaju veze s istinom. Da, nismo igrali ja i najbolji strijelac Pejić zbog ozljeda. Trener je htio vidjeti još neke igrače i procijeniti može li na njih računati sljedeće sezone. Sve je bilo regularno, sve ono što bi svaki trener napravio u zadnjem kolu kada utakmica za njegov klub više nije rezultatski presudna. Dakle – potpune gluposti”, rekao je Knežević.

Bradić je najavio tužbe.

“Doista ne znam što bih rekao. Ne znam stoji li iza svega nešto drugo, ali koji god bio razlog ovakve buke, zašto bih ja morao biti žrtva? Zašto mene napadaju i zašto ja moram ispaštati? Već sam se konzultirao s odvjetnicima. Oni koji su pokrenuli ovu priču i počeli s optužbama sa mnom će se ‘družiti’ na sudu.”

Objasnio je i zašto je u posljednjem kolu promijenio sastav.

“Možete pitati igrače što sam im rekao u svlačionici. Rekao sam im da želim završiti sezonu pobjedom, iako smo osigurali ostanak. Igrali su neki drugi igrači, ali za to su postojali razlozi. Knežević i Pejić bili su ozlijeđeni, jedan je igrač imao smrtni slučaj pa je otputovao kući, jedan je imao druge obveze… Uglavnom, i da je ta utakmica odlučivala o našoj sudbini, da nam je bila rezultatski presudna, opet bi igrala ista momčad. Tu nema nikakvih sumnji. A da sada ne govorimo o tome kako su neki drugi klubovi dolazili na utakmice i igrali s kadetima”, rekao je trener Bjelovara.

Unatoč pritisku i optužbama, Bradić ne razmišlja o odlasku. Tvrdi da ga je sve dodatno motiviralo.

“Baš nakon svega ovoga imam poseban motiv. Želim ostati u Bjelovaru, da sljedeće sezone složimo jaku momčad, naravno u skladu s mogućnostima, i da napadnemo vrh. Ako treba, radit ću i potpuno besplatno. Neka taj novac daju igračima, samo da pokažemo koliko možemo. Doista ne razumijem te napade i ne mogu shvatiti zašto je nekome cilj napadati mene, klub i igrače, ali to nam svima daje dodatnu snagu da sljedeće sezone napravimo pravi rezultat”, zaključio je Bradić.