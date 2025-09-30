Transfermarkt objavio nove vrijednosti HNL igrača: Livaji, Bennaceru i Fruku pala ‘cijena’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Transfermarkt, poznata stranica specijalizirana za podatke o igračima i klubovima, ažurirala je procjene vrijednosti nogometaša i ekipa u SuperSport HNL-u.

Ukupna vrijednost lige sada iznosi 221,75 milijuna eura. Najskuplji klub i dalje je Dinamo sa 67,25 milijuna eura, dok Hajduk zaostaje s 40,73 milijuna – otprilike 27 milijuna manje. Rijeka je ostala gotovo na istoj razini s 36,88 milijuna eura, dok je Osijek značajno pao na 19,40 milijuna. Najveći rast ostvarila je Lokomotiva, čija je vrijednost skočila za 12,6% na 10,73 milijuna eura. S druge strane, najveći gubitnik je novi prvoligaš Vukovar, čija je vrijednost pala za 10,7% na 6,75 milijuna eura, što je ujedno i najniža vrijednost u ligi.

Kad je riječ o igračima, najvrjedniji ostaje Ismaël Bennacer, iako mu je cijena pala s 15 na 10 milijuna eura, što predstavlja pad od 33% i najveći negativni pomak. Drugi najskuplji je Toni Fruk s 9 milijuna, a treći Niko Janković kojem je vrijednost narasla sa 5,5 na 6,5 milijuna eura.

Najveći rast zabilježio je Dinamov branič Sergi Domínguez – njegova vrijednost skočila je s milijun na 2,5 milijuna eura. Povećanje od milijun eura zabilježili su i Luka Stojković (3,5 milijuna), Matteo Pérez Vinlöf (2,5 milijuna) te već spomenuti Janković.

Osim Bennacera, značajne minuse doživjeli su i Hugo Guillamón, kojem je cijena prepolovljena na 2,5 milijuna, te kapetan Hajduka Marko Livaja, koji sada vrijedi 3,5 milijuna umjesto prijašnjih pet.