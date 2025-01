Trajkovski: Ove sezone imamo veliku priliku, ovaj grad to zaslužuje

Iskusni reprezentativac Sjeverne Makedonije nije prvi izbor trenera Gennara Gattusa, koji mu očito ne može naći odgovarajuću poziciju u momčadi. Zbog toga je Trajkovski u 11 nastupa zabio tek jedan pogodak.





“Hajduk je ovdje dio svačijeg života. Ne znam je li to do mediteranskog mentaliteta ili nečeg drugog, ali to se ne može opisati. To se mora osjetiti. Igrao sam za velike klubove u Italiji i Španjolskoj, no ovo je jedinstveno”, rekao je pa dodao:

“Napravit ćemo sve što je u našoj moći da ove sezone vratimo titulu u Split. Ove sezone imamo veliku priliku. Ovaj grad to zaslužuje. Navijači su nešto posebno. Bilo doma ili u gostima, vuku te naprijed svaku utakmicu. Na ulici ne možeš nigdje bez da te ljudi zaustavljaju. Kako da onda ne daješ 100% u svakoj utakmici?”