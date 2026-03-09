Torcida se samo s tri riječi oglasila nakon poraza Hajduka u derbiju

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri gola postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabriela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste i konačni rezultat.

Nakon derbija oglasila se i Torcida.

POVEZANO Dinamo slavljem u Splitu stavio šampionski šampanjac u led!

Na svojoj Facebook stranici objavili su fotografiju jednog pripadnika Bad Blue Boysa na tribini Poljuda koji pali ružičastu dimnu bombu. Uz objavu su napisali:

“Kae ovo frende?”

Prema navodima, Torcida je na derbiju koji se igrao na Međunarodni dan žena pripremila ružičaste dimne bombe kao provokaciju Bad Blue Boysima. U jednom trenutku na tribini se pojavio i transparent s porukom:

“Svim purgerskim pi*kama sretan dan, ružičastom bojom obojan.”

Objavu pogledajte ovdje.