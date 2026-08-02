Torcida odustala od bojkota: Dobili su što su tražili

Nakon najavljenog bojkota zbog visokih cijena ulaznica za utakmicu prvog kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka, navijačka grupa Torcida oglasila se novim priopćenjem i službeno otkazala bojkot.
Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što je Uprava NK Varaždina odlučila korigirati cijene ulaznica za gostujuće navijače.
Iz splitske navijačke skupine potvrdili su da je osnovni cilj njihovog pritiska ostvaren te su pozvali sve navijače na punjenje tribina u Varaždinu.
“Sukladno odluci NK Varaždin o sniženju cijene karte na 10€ (+provizija 1,50€), grupa je nakon razmatranja svih činjenica i argumenata te uvažavajući da je osnovni cilj bojkota bio smanjenje iznimno visoke cijene ulaznice, zaključila da je taj cilj ostvaren. Zbog toga, donesena je odluka o prekidu bojkota. Pozivamo sve da kupe ulaznicu i da bodrimo naš klub s tribina.”
Hajduk će tako na otvaranju svoje HNL sezone od 18:30 sati u Varaždinu ipak imati glasnu i organiziranu podršku s gostujuće tribine.
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