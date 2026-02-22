Torcida: Izbavimo braću iz zatvora, na derbiju skupljamo donacije za njih

Robert Matić/hajduk.hr

Hajduk danas od 17:45 dočekuje Rijeku, a Torcida je objavila da će na derbiju sakupljati dobrovoljne priloge za navijače Hajduka pritvorene u BiH nakon što su prije mjesec dana tamo napali navijače Crvene Zvezde.

Ovo je njihova objava:

“IZBAVIMO NAŠU BRAĆU IZ ZATVORA! Sve vas pozivamo da u ovome trenutku budemo kao jedno i da našoj zatvorenoj braći pokažemo da nisu sami i da se mogu osloniti na nas! Odvjetnički i drugi troškovi rastu iz dana u dan i radi se o značajnim iznosima. Zato vas sve pozivamo da date svoj prilog te da u ovoj bitci stanemo rame uz rame – jedan uz drugoga. Na svim ulazima na stadion nalazit će se kutije za dobrovoljne priloge, a svi koji žele mogu svoju donaciju uplatiti i putem koda na slici ili na niže navedeni račun! 

PODACI RAČUN

Jure Rašić
HR4924840083236910031
Opis uplate: donacija za braću
Stigla vas je naša ruka!”

Navijači Hajduka su od 27. siječnja u 30-dnevnom pritvoru u Tuzli gdje su završili nakon što je više desetaka 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla napalo navijače Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske nakon utakmice protiv Malmöa. U sukobu je ozlijeđeno više od 20 osoba, a četiri navijača Zvezde teže.

Općinski sud u Živinicama u petak je potvrdio optužnicu protiv 14 pripadnika Torcide koje se tereti za teška kaznena djela počinjena tijekom sukoba s navijačima Crvena zvezda. Za ta djela predviđena je zatvorska kazna u rasponu od tri mjeseca do pet godina.

U priopćenju objavljenom na službenoj internetskoj stranici suda navedena su imena svih optuženih, koji se terete za sudjelovanje u skupini koja je počinila kazneno djelo, sukladno članku 341. stavku 1. Kaznenog zakona Federacije BiH.

Prema zakonskim odredbama, za sudjelovanje u izvršenju teških kaznenih djela – poput ubojstva, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, paljevine, izazivanja veće materijalne štete i drugih oblika ozbiljnog nasilja – propisana je kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina. Jedna osoba suočava se i s dodatnom optužbom za oštećenje tuđe imovine.

