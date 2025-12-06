Toplak o Kovačeviću: Moram se vratiti u povijest. To nije njegova odluka

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Od 15 sati Maksimir je rezerviran za najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka.

Uoči utakmice stručni sukomentator MAXSporta Samir Toplak se osvrnuo na trenera Dinama Marija Kovačevića koji u posljednje vrijeme sve više izbjegava davati izjavu za medije.

“Moram se vratiti malo u povijest. Rečeno je da će se Dinamo s novom garniturom približiti navijačima, ali ovaj potez sigurno nije u tu svrhu. To nije u redu prema novinarima i navijačima. Jako dobro poznajem Marija Kovačevića, iskreno bih rekao da to nije njegova odluka. Klub mora biti iznad svega, to nije sporno, ali ovo sigurno nije približavanje navijačima”, rekao je Toplak.