Toplak o Kovačeviću: Moram se vratiti u povijest. To nije njegova odluka

Od 15 sati Maksimir je rezerviran za najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka.
Uoči utakmice stručni sukomentator MAXSporta Samir Toplak se osvrnuo na trenera Dinama Marija Kovačevića koji u posljednje vrijeme sve više izbjegava davati izjavu za medije.
“Moram se vratiti malo u povijest. Rečeno je da će se Dinamo s novom garniturom približiti navijačima, ali ovaj potez sigurno nije u tu svrhu. To nije u redu prema novinarima i navijačima. Jako dobro poznajem Marija Kovačevića, iskreno bih rekao da to nije njegova odluka. Klub mora biti iznad svega, to nije sporno, ali ovo sigurno nije približavanje navijačima”, rekao je Toplak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!