Tonio Teklić se vraća u HNL?

Podijeli :

Mikolaj Barbanell / Arena Akcji/NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski veznjak mogao bi se vratiti u Hrvatsku.

Tonio Teklić mogao bi se vratiti u HNL, i to u Osijek, piše Dalmatinski portal. Bivši igrač Hajduka trebao bi u Opus Arenu stići na posudbu iz poljskog Widzewa Lodza.

Teklić je u Widzew stigao prošlog ljeta, potpisavši dugoročni ugovor do 2029. godine, kada je trener bio sadašnji trener Osijeka, Željko Sopić. Upravo nakon njegova odlaska iz Poljske, Teklić je izgubio i mjesto u momčadi.

POVEZANO Borna Barišić novi je igrač Osijeka

U jesenskom dijelu sezone skupio je Teklić osam nastupa i svega 120 minuta igre, a nijednom ove sezone nije bio u početnoj postavi.

Teklić je u karijeri igrao za Varaždin, Hajduk, Erzurumspor, Karagumruk, Trabzonspor i Hrvatski dragovoljac. Najbolje trenutke karijere proživio je igrajući za Varaždin od 2021. do 2023. godine kada je u 74 nastupa zabio 13 golova te devet puta asistirao.

Osijek je već potvrdio dolazak Borne Barišića, a dolazak Teklića bi uskoro trebali također službeno objaviti.