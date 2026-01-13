Toni Fruk zbog bizarne ozljede ne trenira s Rijekom

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Toni Fruk, ofenzivac Rijeke i najbolji igrač HNL-a u 2025. godini trenutačno je izvan pogona, a razlog za to je bizaran.

Naime, hrvatski reprezentativac i vruća roba na europskom tržištu je u ponedjeljak slomio prst na lijevoj ruci zbog čega ga neko vrijeme neće biti na treningu Rijeke.

Iz kvarnerskog kluba nisu objavili koliko ga dugo neće biti, ali očekuje se da ozljeda ne bi trebala biti tolika da propusti utakmicu s Istrom 1961.

Taj susret odgođen je zbog velike magle, a trebao bi se nastaviti 20. siječnja na Aldo Drosini.