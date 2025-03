‘To se ne radi tako, ali Zajec zna zašto je to rekao’

Podijeli :

Velimir Zajec

Iza nas je 25. kolo SHNL-a u kojem je Hajduk preuzeo vodstvo nakon pobjede protiv Gorice 2:1. Takav je rasplet omogućila Rijeka koja je remizirala 1:1 sa Šibenikom, dok je Dinamo napokon stigao do tri boda slavljem 1:0 protiv Slaven Belupa u Koprivnici.

Nekadašnji branič, a sada stručni komentator Vedran Ješe osvrnuo se na aktualnosti u prvenstvu i proteklo kolo u HRT-ovoj emisiji Stadion.

“Zanimljivo kolo, od vodećeg trojca, iznenađenje je kiks Rijeke u Šibeniku. Ne može se prije nijedne utakmice reći da ćeš nekog dobiti, bez obzira na tablicu. Vidjeli smo taj Šibenik, koji su već svi skoro otpisali. Dođe Rijeci, prvoj na tablici, koja nije loše igrala, ali nije osvojila tri boda.

Najmanji je pritisak, po iskustvu osvajanja naslova, na igračima Dinama. Doživio sam nešto slično u karijeri, kad nisi osvojio naslov, zadnjih deset kola dođe do nesigurnosti, pogotovo ako nemaš nekog da te može dignuti u ekipi. Može doći do pada samopouzdanja, to smo vidjeli i prošle godine, kad Rijeka i Hajduk nisu uspjeli prelomiti“, objašnjava Ješe pa nastavlja o Dinamu:

“Vidjeli smo puno bolji Dinamo, vratio se Josip Mišić, a Petar Sučić ulazi u formu. Stavili su Marka Pjacu na prirodnu poziciju. Belupo je previše respektirao Dinamo na početku i imali su tri utakmice ranije. I crveni karton je usmjerio utakmicu“, izjavio je Ješe, dodavši da je Mišić, uz Brunu Petkovića i Martina Baturinu, najvažniji igrač Dinama koji “daje ton igre i prema naprijed i prema nazad”.

O Zajecovoj izjavi

Ješe se osvrnuo i na izjavu Dinamovog predsjednika Velimira Zajeca za Jutarnji list, u kojem je uputio kritiku predsjedniku Uprave Zvonimiru Manenici, za kojeg je rekao da je potrošio četiri mjeseca na financijske analize umjesto na vođenje kluba. Zajec je komentirao igrače poput Samyja Mmaeea i Wilfrieda Kange, čiji su transferi zasad ocijenjeni kao promašeni, dok je za Sandra Kulenovića rekao da se “ugasio” i “postao nervozan”. Stručni komentator to komentira ovako:

“Iznenadio me način i trenutak, prozvalo se puno ljudi koji više nisu u klubu, prozvao se igrač koji je u klubu, mislim da se to ne radi tako. No, gospodin Zajec zna zašto je to rekao. Svi vidimo da je Dinamo kupio puno igrača koji nisu za Dinamo. Evo, Cordoba protiv Slavena ponovno na klupi, puno novca je potrošeno. Mnogo promašenih igrača, ali najveća vrijednost bi bila da se okrene mladim, domaćim igračima.”

O Hajduku

“Ništa spektakularno, već su nas naviknuli na takve predstave, sada su pobijedili. Gorica je iznenadila, odigrala mušku utakmicu na gostovanju, vjerujem da će u budućnosti i na gostovanjima osvajati bodove.

Vidjelo se da Marko Livaja mnogo nedostaje. Tko će preuzeti odgovornost kad njega nema? Puno veća energija je bila protiv Dinama, a da se ne baciš na glavu, pred 21 tisuća gledatelja i u takvoj atmosferi, to ne mogu shvatiti”, komentirao je Ješe igru Bijelih i pohvalio trenera Gorice Marija Carevića:

“Vjerujem da će ostati u ligi s ovim kadrom, Gorica je napravila posao na zimu, pojačali su se i to se vidi po igri i rezultatu.”