Tko je Osijekova zvijezda s početka nove sezone? Ponude već pljušte

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NK Osijek

Portal Net.hr doznaje iz dobro obaviještenih izvora da su za Meksikanca već stigle konkretne upite i da interes nekoliko klubova postoji. Stoga nije isključena mogućnost da Armando León već na polusezoni napusti Opus Arenu.

Kada je 26-godišnji Armando León ovog ljeta stigao na Opus Arenu, malo tko je očekivao da će upravo on postati jedna od glavnih priča početka sezone. Došao je tiho, na probu, kao prilična nepoznanica iz andorske lige. Nekoliko tjedana kasnije, nakon dva pogotka i izvanredne partije u prvom startu protiv Rudeša, prvi Meksikanac u povijesti NK Osijeka postao je igrač o kojem se najviše priča.

Navijači se već pitaju jesu li dobili novog heroja kojeg će godinama slaviti, no jedno se pitanje nameće samo od sebe – koliko će León uopće dugo ostati u Osijeku?

Portal Net.hr doznaje iz dobro obaviještenih izvora da su za Meksikanca već stigle konkretne upite i da interes nekoliko klubova postoji. Stoga nije isključena mogućnost da Armando León već na polusezoni napusti Opus Arenu.

Osijek je s Leónom potpisao ugovor na 1+1 godinu, što klubu ostavlja mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu. No, ako 26-godišnji napadač nastavi u ritmu u kojem je otvorio sezonu, teško je očekivati da će interes za njega ostati samo na razini početnog skautiranja.

Leónov put do Osijeka nije bio popločan milijunskim odštetama, velikim najavama i zvučnim referencama. Došao je na temelju talenta, želje, volje i upornosti da se dokaže u SuperSport HNL-u, i to u trenutku koji za Osijek nije bio nimalo jednostavan. Klub je iza sebe imao lošu sezonu u kojoj se borio za ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa.

Upravo je León školski primjer nove, opreznije klupske politike.

Nakon dvije sezone obilježene skupim, ali često promašenim pojačanjima, nova sportska struktura okrenula se drugačijim i financijski racionalnijim rješenjima. Meksikanac je stigao kao slobodan igrač i tijekom tri tjedna priprema morao je uvjeriti stručni stožer da zaslužuje ugovor.

Odrađivao je trening za treningom, nastupao u pripremnim utakmicama, a klub je na kraju procijenio da ga želi zadržati. Ponudio mu je ugovor 1+1.

Ključnu ulogu u njegovu dolasku imao je novi trener Osijeka, Argentinac Federico Bessone.

Od prvog treninga u Osijeku jedna se usporedba nametnula sama od sebe. Visok 189 centimetara, snažne građe i prepoznatljivih kretnji, León je suigrače i navijače odmah podsjetio na Ramon Miereza, argentinskog napadača koji je u Osijeku postavio visoke standarde i postao jedan od najvećih ljubimaca navijača.

“Haha, odmah su mi to rekli, valjda već nakon prvog treninga. Čuo sam da je bio odličan strijelac. Trudit ću se opravdati očekivanja”, sa smiješkom je prokomentirao León, svjestan težine usporedbe s bivšim napadačem Osijeka.

Osjećaj svojevrsnog déjà-vua dodatno se pojačao kada je sportski direktor Kenneth Zandvliet opisivao njegove kvalitete. Mnogi su navijači u tom opisu prepoznali upravo omiljenog “El Tora”.

Ipak, nakon impresivnog nastupa protiv Rudeša, u kojem je s dva rana pogotka trasirao put prema uvjerljivoj pobjedi, León je počeo izlaziti iz sjene slavnog prethodnika.

Više nije samo “novi Mierez”. Postaje – Armando León.

A upravo bi ta činjenica za Osijek mogla biti i najveći kompliment i potencijalni problem.

Ako Meksikanac nastavi zabijati, njegova će vrijednost rasti iz utakmice u utakmicu. Klub koji ga je doveo bez odštete tako bi vrlo brzo mogao dobiti igrača koji predstavlja ozbiljnu sportsku vrijednost, ali i potencijalno vrlo zanimljivu tržišnu priliku.

Robert Špehar, bivši nogometaš Osijeka, a danas trener ŽNK Osijek, u nedjelju je za portal Net.hr dao intervju o preporodu NK Osijek te je tom prilikom komentirao i Armanda Leóna.

Njegove riječi dodatno su potvrdile ono što se posljednjih dana sve glasnije govori oko Opus Arene – Osijek je možda pronašao napadača koji bi vrlo brzo mogao postati puno više od prolaznog iznenađenja.

Jer ako je Mierez svojedobno u Osijeku postao “El Toro”, León je zasad tek na početku puta.

No, sudeći prema prvim utakmicama, taj bi put mogao biti vrlo zanimljiv.