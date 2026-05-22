Tko je mladi Ukrajinac koji je zabio prvijenac za Hajduk?

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U posljednjem kolu SuperSport HNL-a Hajduk Split je na Poljudu ugostio Vukovar te je nakon dvije trećine utakmice rezultat bio 5:2 za drugoplasiranu momčad lige. Osim golova Roka Brajkovića, dva pogotka Michelea Šege, autogola Lovre Banovca, zabio je i talentirani 17-godišnji Ukrajinac Adam Huram.

On se Hajduku priključio iz ukrajinskog velikana Šahtara iz Donjecka, a svoj debi imao je u susretu s Istrom 1961 u Puli. Tada su Splićani slavili s 3:1. Nakon toga je zaigrao i u pobjedi protiv Gorice, minute je dobio u porazu od Osijeka, remiju s Rijekom, pobjedi protiv Varaždina, a zaigrao je i u Vječnom derbiju s Dinamom.

Sada je postigao i svoj prvijenac za Hajduk te je, prema dostupnim podacima, postao i najmlađi stranac koji je zabio gol za Hajduk. Dosad je to bio Rokas Pukštas s 18 godina i dva mjeseca dok mladi Huram još uvijek nije punoljetan.

On je inače i U-17 reprezentativac Ukrajine, a igrao je i protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.