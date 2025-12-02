Tko će do titule jesenskog prvaka? Ovo je raspored Dinama i Hajduka do kraja polusezone

Nogomet 2. pro 20259:00 0 komentara
HNK Hajduk Split

Još su tri kola HNL-a ostala do kraja jesenskog dijela prvenstva.

Pobjedom u Gorici (2:0) Dinamo je preuzeo vodeće mjesto HNL-a s bodom više od Hajduka. U borbi za titulu vodi se mrtva trka.

POVEZANO

Središnji događaj 16. kola i vjerojatno cijelog jesenskog dijela sezone je subotnji derbi između Dinama i Hajduka (6. prosinca, 15 sati), koji bi mogao značajno usmjeriti nastavak prvenstva.

Odgovor tko će biti jesenski prvak ćemo dobiti 21. prosinca, kad Rijeka i Gorica zatvore jesenski dio.

Raspored do kraja jesenskog dijela:

Dinamo:

16. kolo: Dinamo – Hajduk

17. kolo: Slaven Belupo – Dinamo

18. kolo: Dinamo – Lokomotiva

Hajduk:

16. kolo: Dinamo – Hajduk

17. kolo: Lokomotiva – Hajduk

18. kolo: Hajduk – Vukovar 1991

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet