Tijesna utrka za SHNL: Karlovac golom u 90. minuti pobijedio u Vinkovcima

Podijeli :

Sport Klub

Nogometaši Karlovca su na gostovanju u Vinkovcima pobijedili Cibaliju 1:2 u 21. kolu SuperSport Prve NL.

Marko Pervan doveo je Cibaliju u vodstvo u 56. minuti, a gostujuća momčad trenera Igora Pamića uspjela je preokrenuti rezultat. Ante Buneta izjednačio je u 78. minuti, a pobjednički pogodak postigao je Fran Žilinski u 90. minuti.

Pobjeda karlovačke momčadi, koja je ove sezone ušla u drugi rang natjecanja, osigurala je dodatnu dramu u borbi za prvo mjesto i plasman u SuperSport HNL.

Iako je Rudeš u subotu remizirao s BSK-om u Bijelom Brdu, ostao je na vrhu s četiri boda više (39) od Sesveta i Cibalije (35), dok je Dugopolje na 34 boda, Karlovac na 33, a Dubrava na 30 bodova.