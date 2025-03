Theophile: Plakao sam kad sam odlazio iz Dinama, a moguće je da ostanem živjeti u Hrvatskoj

Podijeli :

Stoper Dinama Kevin Theophile Catherine dao je intervju za dReviju.

Francuz je u subotu u pobjedi protiv Lokomotive (3:0) zabio peti gol u 210. nastupu za Dinamo, drugi ove sezone.

Na Maksimir je došao prvi put 2018. bez odštete iz Saint-Etiennea u prvom mandatu Nenada Bjelice, a ugovor mu je istekao u ljeto 2023.

Iz privremene mirovine vratio ga je bivši trener Dinama Sergej Jakirović.

“Ne, nisam očekivao da ću se toliko zadržati, na početku sam potpisao ugovor na dvije godine, zatim sam produžio na još jednu, pa na još jednu i tako je priča konstantno išla dalje. Nisam to planirao, ali jednostavno se odigralo na taj način i sretan sam zbog toga”, rekao je Theophile za Dinamovu reviju.

Vodili su ga u Dinamu Bjelica, Igor Jovićević, Zoran Mamić, Damir Krznar, Željko Kopić, Ante Čačić, Igor Bišćan, Jakirović, Sandro Perković, opet Bjelica pa Fabio Cannavaro.

“Ako bih nekoga od trenera morao izdvojiti, to bi svakako bio moj prvi trener Nenad Bjelica. Od svakoga sam naučio nešto pozitivno, naravno od nekih u većoj mjeri, a od nekih u manjoj, ali trener Bjelica me naučio i usmjeravao me u puno stvari uključujući i one van nogometnih terena, primjerice pomogao je i mojoj obitelji kad su dolazili u Zagreb. Što se tiče suigrača, svakako ću spomenuti ime Dani Olmo, to je momak koji je bio nevjerojatno zreo za svoje godine kad sam igrao s njime, trud i zalaganje su mu uvijek bili na najvišem nivou i to se sad itekako vidi.”

Sad je Theophile mentor Španjolcu Raulu Torrenteu.

“Kad nešto ne razumije u svlačionici, uvijek mene pita, a ja sam na raspolaganju da mu prevedem, objasnim situaciju i općenito olakšam proces prilagodbe, iako i on je sada ovdje već neko vrijeme i sada je na svom terenu. Također, van nogometnih terena volimo slične stvari i imamo slične interese pa smo i zbog toga dosta bliski.”

Je li naučio hrvatski jezik u sedam godina u Zagrebu?

“Naučio sam dosta hrvatskog jezika, a kako to obično bude, prvo sam naučio psovke, haha. Uglavnom pričamo na hrvatskom jeziku. Nogometni vokabular je jednostavan i brzo se nauči. Kad se radi o nečem kompliciranijem za komunikaciju, razgovaramo na nekom miksu hrvatskog i engleskog jezika, a nađe se tu mjesta i za malo španjolskog, francuskog, sve ovisi s kojim suigračem razgovaram.”

Kakav mu je bio osjećaj nakon prvog rastanka i pet minuta u zadnjoj utakmici sezone?

“Cijeli taj tjedan uoči utakmice bio je vrlo težak i emotivan, neću sakrivati činjenicu da sam nekoliko puta plakao tijekom tog tjedna. Znao sam da ću izdržati to sve i tako je i bilo, ali da je bilo lako, nikako. Ali ako ništa, sad ću biti pripremljeniji kad se to dogodi idući put.”

Kako je došlo do toga da se vrati?

“Dinamu je trebalo pojačanje u obrani. To je bila svojevrsna sudbina jer sam imao dogovor s drugim klubom, no oni su u tom trenutku promijenili trenera pa je posao propao i ja sam se vratio u Zagreb. Tad su se dogodili ti razgovori, trener Jakirović me nazvao i kazao kako bi mu puno značilo da se vratim u momčad i dalje je sve teklo glatko. Naravno, nisam požalio.”

Hoće li ući i u klub 300 s Dinamom?

“Nikad ne planiram toliko unaprijed… Ali gledajte, nikad ne znate što sport i život kao takav nose sa sobom. Nadam se da imam još 30-ak, možda 50-ak utakmica za Dinamo (rekao prije više od mjesec dana, op.a.), no 300 djeluje poprilično daleko u ovom trenutku. Ali kažem, nikad ne znate, svakako da bi to bilo lijepo.”

Moguće je da ostane živjeti u Hrvatskoj.

