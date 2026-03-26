Težak udarac za Slaven, jedan od najvažnijih igrača stradao križni ligament

Šok u Koprivnici

Težak udarac za Slaven Belupo u završnici sezone. Koprivnički klub potvrdio je da je za Leonarda Žutu (33) ova sezona završena zbog teške ozljede.

“Leonard Žuta, nažalost, otpao je iz kadra trenera Marija Gregurine do kraja sezone. Nakon što je na posljednjem treningu uoči utakmice s Osijekom ozlijeđen napustio teren, pretrage su potvrdile najgore – puknuće prednjeg križnog ligamenta.

To znači da će Leo izbivati s terena između šest i devet mjeseci, a ovim putem želimo mu što brži i uspješniji oporavak”, poručili su iz kluba.

Njegov izostanak svakako je loša vijest za trenera Marija Gregurinu, koji je u završnici sezone ostao bez važne opcije u momčadi. Iskusni makedonski lijevi bočni ove sezone bio je jedan od najboljih i najstandardnijih igrača Farmaceuta. U 19 nastupa u Supersport HNL-u zabio je dva gola i dodao jednu asistenciju