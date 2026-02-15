Težak udarac za Hajduk: Garcia protiv Rijeke neće moći računati na Rebića

U susretu 22. kola HNL-a Hajduk Split je kao gost svladao NK Osijek s 2:0. Strijelci za Splićane bili su Marko Livaja, koji je realizirao kazneni udarac, te Rokas Pukštas, koji je u 77. minuti potvrdio pobjedu. Nakon osvojenih bodova Hajduk zaostaje pet bodova za vodećim Dinamom, dok je Osijek ostao prikovan za dno ljestvice, s dva boda manje od Vukovara.
U 40. minuti susreta žuti karton dobio je Ante Rebić, što mu je četvrta javna opomena ove sezone. Zbog toga neće konkurirati za nadolazeći Jadranski derbi protiv Rijeke. U tom dvoboju Hajduk će pokušati smanjiti zaostatak za Dinamom, dok će Rijeka nastojati uhvatiti priključak s drugoplasiranim Splićanima. Riječani su trenutačno treći na ljestvici, s 11 bodova manje od Hajduka.
