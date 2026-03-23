Teško se ozlijedio u Vječnom derbiju, vratio se treninzima i ponovno doživio peh

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver Image

Raúl Torrente, stoper Dinama, prošlog je svibnja ozlijedio koljeno te je podvrgnut operaciji ligamenta, zbog čega je izbivao s terena više od devet mjeseci. Tijekom tog razdoblja propustio je sve aktivnosti vezane uz momčad, uključujući promjene u sastavu i stručnom stožeru, kao i natjecateljske utakmice.

Nakon oporavka vratio se treninzima i postupno povećavao intenzitet rada, uz očekivanje da bi se uskoro mogao uključiti u konkurenciju za nastupe do kraja sezone.

Međutim, kako prenosi Germanijak tijekom treninga zadobio je ozljedu ramena. Težina ozljede zasad nije poznata, ali je izvjesno da će njegov povratak na teren ponovno biti odgođen.