Talijanski novinar: Transfer Mlačića u Inter je praktički propao

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Na kraju cijele sage sve bi moglo propasti?

Talijanski novinar Matteo Moretto je na YouTube kanalu najpoznatijeg nogometnog insajdera Fabrizija Romana pojasnio zašto je došlo do zastoja u transferu Branimira Mlačića iz Hajduka u Inter. Transfer se činio gotovo pa sigurnim, ali sada bi ipak mogao propasti.

POVEZANO Livaja još nije potpisao novi ugovor s Hajdukom: ‘Legitimno je razmišljati da odlazi’

“Mlačić nije uvjeren u Interov projekt. Promijenio je menadžera, došlo je do promjena unutar operacije. Osim Udinesea, informacije o igraču tražio je i Como. U ovom se trenutku Mlačićev transfer u Inter vjerojatno neće dogoditi. Operacija je praktički propala, igrač traži drugačiji sportski projekt koji bi ga mogao prihvatiti za budućnost”, izjavio je Moretto.

Mlačić je ove sezone upao u prvu momčad Hajduka nakon ozljede Marina Skelina i nakon sjajnih nastupa privukao je na sebe interes velikih klubova. Mlačić prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna, a za seniore Hajduka upisao je 18 nastupa. Ugovor s Hajdukom veže ga do 2029.