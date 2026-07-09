Talijanski insajder: Započinju pregovori Dinama i Lazija oko prodaje Domingueza

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Marin Franov CROPIX via Guliver

Središnji branič Dinama Sergi Dominguez iz dana u dana sve je bliže odlasku u Lazio, s kojim je navodno već dogovorio osobne uvjete.

Prema saznanjima talijanskog insajdera i novinara specijaliziranog za transfere, Nicola Schire, predstavnici Lazija će tijekom današnjeg poslijepodneva započeti pregovore s čelnicima Dinama kako bi zaključili Dominguezov transfer.

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“U idućim satima očekuju se izravni pregovori između Lazija i Dinama oko transfera Sergija Domingueza. Mladi stoper već je postigao načelni dogovor s rimskim klubom za ugovor koji bi trebao trajati čak do 2031. godine, a prema kojem će zarađivati 1,5 milijuna eura po sezoni. S druge strane, Dinamo za puštanje svog braniča potražuje odštetu između 12 i 13 milijuna eura”, utvrdio je Schira.

O ovom poslu jučer je pisao i drugi ugledni talijanski stručnjak za transfere, Gianluca Di Marzio, koji je istaknuo kako je Lazio munjevito reagirao nakon što je postigao potpuni dogovor s Milanom oko prodaje svog braniča Marija Gile za 30 milijuna eura. Taj je transfer oslobodio potreban budžet rimskom klubu, a sportski direktor Angelo Fabiani odmah je kao apsolutni prioritet i Gilina nasljednika označio upravo Dinamovog dragulja.