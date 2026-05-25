Talijanski insajder: Gorica odbila milijunsku ponudu Partizana za španjolskog veznjaka

Gorica je ove subote odigrala svoju posljednju utakmicu sezone te je upisala poraz od Rijeke čime je zauzela osmu poziciju u SuperSport HNL-u.
U toj utakmici je svih 90 minuta odigrao španjolski veznjak Iker Pozo. On se u momčadi Marija Carevića pokazao kao jedan od važnijih igrača te je ove sezone odigrao 32 ligaške utakmice u kojima je skupio četiri gola i šest asistencija.
Neko vrijeme pričalo se o interesu Dinama za Poza, a sada je, kako javlja Lorenzo Lepore, srpski Partizan poslao ponudu za Španjolca. Partizan je ponudio milijun i 500 tisuća eura, a to su iz Gorice, kako javlja Talijan, odbili.
Pozo je u svojoj karijeri igrao za Manchester City, Eindhoven, Rijeku, Šibenik te sada Goricu. Ugovor s Goricom vrijedi mu do lipnja sljedeće godine pa se očekuje da bi mogao napustiti redove hrvatskog prvoligaša.
